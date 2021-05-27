وزارة الموارد

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وقال مساعد الوزير المهندس محمد الجاسر «تحرص الوزارة على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتميز المؤسسي؛ لتحقيق الريادة والتميز في نطاق عملها وعبر مختلف قطاعاتها، ما ينعكس على جودة خدماتها ويسهم في بلوغ مستهدفاتها».
وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية أنشئت في بروكسل عام 1989م، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتعد مرجعا عالميا في هذا المجال.
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