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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حصلت على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة تحصل على هذه الشهادة، بعد أن تمكنت من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح، وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية الكترونيا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك في مجال النقل الموحد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحد.

وقال مساعد الوزير المهندس محمد الجاسر «تحرص الوزارة على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتميز المؤسسي؛ لتحقيق الريادة والتميز في نطاق عملها وعبر مختلف قطاعاتها، ما ينعكس على جودة خدماتها ويسهم في بلوغ مستهدفاتها».

وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية أنشئت في بروكسل عام 1989م، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتعد مرجعا عالميا في هذا المجال.