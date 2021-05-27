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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء أعادت الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، الذي حدث في مدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، تدريجيا وخلال وقت قصير.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الانقطاع نتج عن خروج خط نقل من الخدمة بسبب خلل فني، حدث عند إجراء اختبارات على خط جديد يربط شبكة المنطقة بمحطة وعد الشمال، مبينة أن هذا الخط الجديد هو واحد من عدد من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة بهدف تعزيز موثوقية الشبكة، وزيادة طاقتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع ربط الشبكة بشبكة المنطقة الشرقية على الخط الكهربائي ذي الجهد 380 كيلوفولت، وهو خط عرعر- رفحا - القيصومة، ومشروع محطة جامعة عرعر، الذي يربطها بشبكة المنطقة على الخط ذي الجهد 132 كيلوفولت.