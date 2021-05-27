زخم الاتصال في أوروبا

يرسم الاتحاد الأوروبي طريقاً واضحاً، لتحقيق طموحه في السيادة الرقمية بحلول عام 2030. وتهدف المعطيات الملموسة بشأن الاتصالات، والمهارات الرقمية، والخدمات العامة، وتحويل الأعمال، إلى تمكين أوروبا من لعب دورها الفاعل في قيادة التحول الأخضر والرقمي، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

ومن خلال تحديد المبادئ والقواعد العامة حول تطبيق التقنيات الرقمية الناشئة القائمة على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تطمح القارة إلى خلق الثقة في قطاع الرقمنة. وسيحفز ذلك الشركات والإدارات العامة والمستخدمين النهائيين على تبني التطبيقات المبتكرة، ويعزز الاقتصاد الرقمي وقوة المجتمع عموماً.

كما سيكون قطاع الاتصال حجر الأساس نحو عقد رقمي ناجح للاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى الدور الحالي الذي يلعبه القطاع في الحفاظ على سير عمل المجتمعات والشركات أثناء الوباء. وبحلول عام 2030، يجب أن يحصل كل أوروبي على سرعة بيانات تُقاس بالـ «جيجابيت»، وأن تُنشر شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء الكتلة، إضافة إلى تحولات مهمة في الاتجاهات الرقمية والتي تؤدي إلى نمو كبير في البيانات، وهو ليس بالأمر الهين لمشغلي الاتصالات.

وبحسب المفوضية الأوروبية، تبلغ فجوة الاستثمار 125 مليار يورو سنوياً لتلبية احتياجات التحول الرقمي والأخضر، من بينها 42 مليار يورو للبنية التحتية وحدها. ولسد هذه الفجوة، تشتد الحاجة إلى مزيج متوازن من الاستثمار الخاص والأموال العامة مع محفزات جدية تشكل عاملاً أساسياً للنهضة الرقمية في قادم السنوات.

واليوم يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التعاون بشكل وثيق بين صانعي السياسات في الكتلة، والحكومات الوطنية والمحلية، ورواد الصناعة، والمواطنين، لضمان اتصال كل مواطن أوروبي بشبكة «جيجابيت».

يحاول المزوّدون الحاليون للشبكات عالية السعة تكييف توجهاتهم التكنولوجية المستقبلية باستمرار، لتلبية، وربما تجاوز، أهداف عام 2030. وعلى سبيل المثال، حققت شركة «فودافون زيجو» في هولندا مؤخراً سرعات تنزيل بلغت 10 جيجابيت في الثانية، واختبرت شركتا «فودافون» و«نوكيا» تقنية الشبكة الجديدة في ألمانيا وسجلتا سرعات تصل إلى 100 جيجابيت في الثانية، كما أكملت شركة «فيرجن ميديا» تجربة مباشرة على شبكتها الحالية في المملكة المتحدة، لتقديم 2.2 جيجابيت في الثانية، واختبرت تقنية شبكة جديدة محققة سرعات عند 10 جيجابيت في الثانية أيضاً.

يتضح من كل ما سبق أن هناك تحديات كبيرة بانتظار قطاع الاتصال في أوروبا، تحديات ستُلبي، إن تحققت، الطموحات الرقمية للعقد الحالي داخل الكتلة الغربية والعالم.

(يورو آكتيف)