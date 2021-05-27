شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: هناك أطراف تسعى لإبقاء العراق غارقاً في الفوضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي:

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته كلما تقدمت خطوة لعودة الاستقرار، فهناك من يحاول عرقلتها؛ لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن «الكاظمي أشار خلال اجتماع الرئاسات الثلاث إلى أن هذه الحكومة، كلما تقدمت خطوة لعودة الاستقرار، فهناك من يحاول عرقلتها؛ لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق».

وأضاف، «أرجعنا العراق لوضعه الطبيعي أمام العالم، ولكن هناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة».

وتابع الكاظمي، «كلما سعينا لوصول العراق إلى بر الأمان، برز من يسعى لبقاء العراق غارقاً في مستنقع الفوضى».

وأكد أن «الحكومة هي حكومة العراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، أو معارضاً لها، وننظر للجميع بنظرة أبوية، وواجبنا هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم».

وبيّن الكاظمي، «كلما خطونا خطوة للوصول إلى أهداف هذه الحكومة، نجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار».

وأضاف أن «القوات الأمنية التي انتصرت على أعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية».

وأشار الكاظمي إلى أنه «على كل من هو مغرر به أو من تسول له نفسه، أن يعرف أنه لا توجد قوة أو سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية، وأن أي تصادم سوف يكون الخاسر الأول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم».

وذكر أن «القوات الأمنية أثبتت قدرتها بكل شجاعة على ضبط النفس، والالتزام بانضباط عالٍ، والامتثال إلى الأوامر العليا»، شاكراً «القوات الأمنية البطلة التي كانت على مستوى عالٍ من الانضباط والمهنية».

وأردف بقوله: «من يقف في وجه الدولة هو واهم، ومن يقف بوجه الشعب هو واهم أيضاً، فالعراق عراق الجميع.. واهم من يتحدى الدولة، وعلى الجميع أن يجعلوا التاريخ عبرة لهم ويستفيدوا منه، ولن نتخلى عن العراق وعن مسؤوليتنا الأخلاقية وتعهداتنا أمام شعبنا».