شكرا لقرائتكم خبر عن تجار ومورّدون يشكون احتكار شركات الشحن العالمية لحركة الملاحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

شكا عدد من التجار والمورّدين من تحكم شركات الشحن العالمية في حركة الملاحة البحرية والجوية، نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن بنسبة وصلت إلى 200%، إلا أن ذلك لن يؤثر في أسعار المنتجات من الخضار والفواكه المستوردة، لارتباط الأمر بالعرض والطلب في السوق المحلي.

وقالوا إنه نتيجة لتداعيات «كورونا» وانسحاب بعض الشركات الصغرى، قامت الشركات الكبرى إلى احتكار السوق والتحكم فيه، إلا أن ذلك لن يجعل المستهلك يشعر بارتفاع أسعار الخضار المستوردة سوى بشكل طفيف، كما أكدوا بذل قصارى جهدهم لحماية المستهلك، من خلال خطط وتدابير مسبقة للسيطرة على زيادة الأسعار، إن حصلت.

وأوضح حسام راشد، مستشار مجموعة سوق دبي المركزي للخضار والفواكه ومجموعة شركات «فرزانة» في دبي، أنه بالنسبة للتوقعات حول ارتفاع الأسعار في بلاد المنشأ، فإن ذلك لا ينطبق على الخضار والفواكه، لكون العملية مرتبطة بالعرض والطلب، إذ إنه وفي الفترة الحالية فإن الموسم في بلاد مثل تركيا ومصر وإيران والمغرب وتونس وباكستان في أوجّه، وبالتالي فإن الأسعار لن تتأثر لزيادة المعروض وتنوع الأصناف، ما ينعكس إيجاباً على السوق في دولة الإمارات، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وكثرة العرض.

وأضاف أن أسعار الشحن هي التي طرأ عليها تغير ملحوظ، حيث ارتفع شحن الحاوية من الصين إلى الإمارات والعكس من 1600 دولار إلى 5 آلاف دولار، أي بنسبة تزيد على 200%، ومن مصر إلى الإمارات زاد السعر من 1500 إلى 3600 دولار، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يؤثر في أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي، لارتباط الأمر بكمية المعروض، بالرغم من ارتفاع كلفة الشحن.

وأكد أنه مع بدء التعافي من الجائحة، والسماح بالسفر، فإن السوق بدأ يشهد حالة نشطة بالشراء، خاصة مع مطلع موسم الصيف، ما يوحي بتعافي العالم، وليس المنطقة فحسب، والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في الدولة ومنها الأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل القرارات الحكومية التي يجري الإعلان عنها بشكل يومي، ما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة، محلياً وعالمياً.

دمج واحتكار

بدوره، ذكر فريد الشمندي، مورد رئيسي في دبي، أنه في ظل جائحة كورنا، وانسحاب شركات الشحن الصغرى من خدمات الملاحة البحرية، عمدت الشركات الكبرى إلى احتكار الأسعار، ما رفعها بنسبة 100%، في ظل دمج الشركات الصغرى مع الكبرى، لعدم وجود حركة ملاحة نشطة عالمياً، ما أدى إلى سيطرة ما يرواح من 50-60 جهة على السوق.

وأضاف أنه نتج عن ذلك ارتفاع في أسعار المنتجات المستوردة، بسبب احتكار شركات الشحن، من دون أن يكون للتجار في بلد المنشأ أي دور، إذ إنه من المتوقع ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد في حالة مواصلة شركات الشحن لجشعها وغياب المنافسة في السوق العالمي.

إنتاج محلي

من جهته، أوضح عيسى خوري، مدير مجموعة ميراك للاستيراد والزراعة العضوية، أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة سيتراوح بين 5 إلى 10%، من دون أن يشعر بذلك المستهلك، لعدة عوامل، منها ارتفاع كلفة الشحن الدولي البحري والجوي للسلع بنسبة 60% مع نهاية الموسم المحلي من الإنتاج الزراعي لبعض الأصناف، والعودة للاعتماد على الاستيراد الذي، بالأساس، سعره مرتفع في بلد المنشأ.

وتابع أنه من المستبعد عدم توافر أصناف محلية الإنتاج بالسوق، في ظل الاعتماد على الزراعة في البيوت المحمية والزجاجية، إلا أن الكميات لا تلبي احتياجات المستهلكين، ما يعني زيادة معدل الاستيراد من الخضار تحديداً.

متغيرات عالمية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد بدبي، عدم اللجوء إلى رفع الأسعار في التعاونية بالفترة المقبلة، تزامناً مع بدء زيادتها في دول المنشأ، حرصاً منها على المحافظة على الأسعار كجزء من دورها الاقتصادي في المجتمع.

وقال إن المسؤولية الأولى في رفع الأسعار تقع على الموردين والمنتجين للسلع حسب المتغيرات العالمية، فنحن لسنا بمعزل عن العالم، ولكن نبذل قصارى جهدنا لحماية المستهلك، من خلال التدابير والخطط المسبقة للسيطرة على تلك الزيادات إن حصلت، من خلال تنفيذ العروض الذكية والخصومات التي نقوم بها لخدمة وإسعاد المستهلك.

وأضاف أن تعاونية الاتحاد تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين، وتعمل على توفير المنتجات في جميع الأوقات والمواسم، إضافة إلى طرح العروض الذكية المستمرة طوال العام للحفاظ على توازن السوق، ما يجعلنا نتوقع أداءً منضبطاً من المستهلكين خلال موسم الصيف، في ظل رغبة البعض في البقاء في الدولة وعدم السفر نتيجة جائحة كورونا.