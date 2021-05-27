شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السعودي يزور واحة الكرامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان السعودي، واحة الكرامة، في إطار زيارته الرسمية للدولة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة.. استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الرويلي في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس هيئة الأركان السعودي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. (وام)