شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الموظفين المرشحين للعلاوات التشجيعية؟ قانون الخدمة المدنية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العلاوات التشجيعية أحد الامتيازات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك لإعطاء مزيد من الحوافز للموظف بالجهاز الإدارى للدولة، بخلاف العلاوة الدورية التى نص عليها القانون.

ما هي شروط الحصول على العلاوات التشجيعية؟

- ألا يحصل عليها الموظف أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

- يجب أن يحصل الموظف على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين.

- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون العلاوة عن 10% من عدد الموظفين في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

في حالة تساوي الموظفين في التقييمات كيف تتم المفاضلة بينهم ؟

تتم المفاضلة بين الموظفين وفقا لـ3 معايير متتالية في حالة التساوي بين الموظفين وبعضهم وهى:

1- الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.

2- في حالة التساوي يتم الأحتكام إلي الأكثر في مجموع الدرجات.

3 - الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.

ما هي نسبة العلاوة من المرتب؟

نص القانون على أن تكون نسبة العلاوة التشجيعية 5٪ من الأجر الوظيفى.

من هى السلطة المنوطة بتحديد مواعيد العلاوات التشجيعية؟

نص القانون على أن السلطة المختصة صاحبة الحق في تحديد موعد الحصول على العلاوة التشجيعية.





ما هى الإجراءات الخاصة بالعلاوات التشجيعية؟

تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به.