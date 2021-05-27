شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء صعود الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود سوق الأسهم السعودية، وتصدر البورصات المتراجعة مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.54% خاسرًا 33.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6207.57 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% خاسرًا 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1532.69 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.46 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.46% رابحًا 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% خاسرًا 76.84 نقطة ليغلق عند مستوى 23653.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 383 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.

وقفز 106 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "لازوردي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.61%، وتراجع 76 سهمًا على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 6.24%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 4.56%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم "المواساة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 625.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.31% خاسرًا 8.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 376.4 مليون سهم محققة ما قيمته 755.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5342 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 12.10%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.75%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.28%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 149.5 مليون ورقة بقيمة 295.2 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 16.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6548.186 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 927.980 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 904 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار درهم عبر تنفيذ 7849 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 5.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 3.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 14.8%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 5.44%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 4.23%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.72%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.9 مليار درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% خاسرًا 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1532.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 597.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 27.49% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.6% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.55%، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرًا 33.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6207.57 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.86% خاسرًا 58.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6725.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% رابحًا 22.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5204.27 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحًا 2.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5420.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 541 مليون سهم بقيمة 125.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.63%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.35%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.4%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، فيما ارتفع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.9%، 0.87%، على التوالي.