شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع استمرار مكاسب النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط انتعاش أسعار النفط الذي يعد السلعة الرئيسية للصادرات الكندية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت بالأمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض بعض الإجراءات الاحترازية فضلا عن توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض.



وتعول الأسواق على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي خلال العام الجاري نتيجة تخفيف تداعيات فيروس كورونا والسيطرة عليه نوعا ما خاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 66.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 69.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.8281، وسجل أعلى سعر عند 0.8295 وأقل سعر عند 0.8235.