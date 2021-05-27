شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكيميائية السعودية" تعتمد توزيع أرباح بقيمة 42.2 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الكيميائية السعودية القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من 14 يونيو المُقبل.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.250 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.