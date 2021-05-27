شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على الشركتين المالكتين لفندقين بالرياض وجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة شعاع كابيتال للاستحواذ الكامل على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين بجدة.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم الاتفاق على أن تكون عملية الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة - والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة- بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات.

وبحسب البيان، تمت عملية الاستحواذ بمقابل نقدي يبلغ 328 مليون ريال شاملاً نصيب طيبة من الضريبة ويتم تسديده من قبل طيبة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض.

هذا ةسيتم تمويل عملية الشراء من قبل طيبة من خلال الحصول على قرض من أحد جهات التمويل بالإضافة لموارد الشركة الذاتية.

وأشارت طيبة إلى أن اتمام عملية الاستحواذ يخضع لأعمال الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والنظامية والتشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن طيبة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 50.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى جائحة كورونا - كوفيد 19 بالاضافة إلى تضمن الربع المماثل من العام السابق أرباح بيع الاستثمار في إحدى الشركات التابعة وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.