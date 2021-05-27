شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال على «التخفيضات الكبرى» في متاجر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وسط إقبال كبير على متاجر الملبوسات والاكسسوارات، انطلقت الخميس، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتقدم للمتسوقين فرصة الاستمتاع بعروض ترويجية وتخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات.

وقد رحبت متاجر التجزئة ومراكز التسوق المعروفة عالمياً في دبي بالمتسوقين مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك للاستفادة من العروض الترويجية الكبرى التي تستمر لمدة 72 ساعة.

وينطلق الموسم الصيفي في دبي مع الدورة الأولى من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لهذا العام، والتي تُقام بمعدل مرتين سنوياً، حيث تقدم تخفيضات هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية محلية وعالمية مفضلة للمتسوقين.

وتقام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال عطلة نهاية الأسبوع من 27 حتى 29 مايو الجاري، فيما تلتزم مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والفروع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات المهمة للصحة والسلامة، والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

العروض الترويجية

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

وتشمل التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وستعمل مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

دبي فستيفال سيتي مول يشارك في الفعالية

يشارك دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، ويقدم للمتسوقين عروضاً مميزة وخصومات تصل إلى 90% في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. بالإضافة إلى مزيدٍ من المزايا الإضافية، بما فيها فرصة الفوز بواحدة من قسيمتي هدايا بقيمة 10 آلاف درهم للتسوق في فستيفال سيتي مول عند إنفاق 500 درهم أو أكثر. وتحتضن وجهة التسوق المتميزة أكثر من 400 علامة.