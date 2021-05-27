شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية تضامنية مع فلسطين بالأوبرا المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نظمت دار الأوبرا المصرية، أمسية تضامنية مع القضية الفلسطينية، بعنوان «إلا فلسطين»، وذلك ضمن فعاليات صالون «مصر المبدعة».

وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، قدمت الأمسية، التي شارك فيها الشاعر محمد بهجت، وحضرها الفنان الكبير رشوان توفيق، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وتضمنت الأمسية العديد من الفقرات الفنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، التي عبرت عن مشاعر التكاتف معها، وتضمنت إلقاء قصائد شعرية تصور مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان الجمعي العربي، ورسمت مشاهد من بسالة وتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية دفاعاً عن أرض فلسطين، إلى جانب مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية، التي أداها عازف القانون عماد لطفي، بمصاحبة الموسيقار محمد فوزي، والمطربون آلاء الشربيني، ومايا ناصف، وعلاء رضا، وسلمى هشام، وماهر محمود.