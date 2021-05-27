شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الشارقة» توعي منتسبيها بالاستدامة البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال مايو الجاري، وضمن مسار العلوم والتكنولوجيا، المستوى الأول من برنامجها الجديد «الاستدامة»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز»، مستهدفة من خلاله الأطفال في الفئة العمرية بين 6 و12 سنة، بهدف توعيتهم بكيفية المحافظة على البيئة واستدامتها.

يتضمن البرنامج مجموعة من الحلقات النقاشية والرحلات الافتراضية والورش العلمية في مجال الزراعة المستدامة ودورها في المحافظة على البيئة، منها ورشتان بالتعاون مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، بعنوان «لنزرع» و«محاصيل وأشجار»، وهدفت الورشتان إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية وطرق المحافظة عليها لدى الأطفال، وتثقيفهم بأهمية الزراعة وغرس النباتات والأشجار وطرق العناية بها، وحثهم على الزراعة لمكافحة ظاهرة التصحر وتوجيه المجتمع للحد من بعض الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة الزراعية والطبيعية، كما تعرفوا أيضاً إلى مواسم الزراعة والحصاد في الدولة، وأشهر الأشجار والنباتات المحلية وفوائدها.

كما أقيمت بالتعاون مع المهندسة بشاير حسن آل علي محترف ابتكار معتمد من المعهد العالمي للابتكار GInI، ورشة «بعنوان الاستدامة والابتكار» عرفت من خلالها الأطفال على مفهوم الزراعة المستدامة ودور الابتكار في تعزيز هذا التوجه، بالإضافة إلى مفهوم الإبداع والابتكار وسمات المبتكرين، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على كوكب الأرض والوسائل والممارسات الصحيحة، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، أما في الجانب العملي للورشة فتعرفوا إلى كيفية تحويل الأفكار والبيانات إلى إنفوجرافيك مبتكر باستخدام برنامج Canva الذي يساعد على تبسيط المعلومات والأفكار الموجودة في ذهن الأطفال عن طريق الصور المرئية والرموز والأيقونات، وذلك من خلال 5 خطوات رئيسية، هي: اختيار الموضوع، البحث وجمع المعلومات، بالإضافة إلى التخطيط، والتصميم، والإخراج النهائي.