شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «الزهر لما يلعب» لسمير غانم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، حق عرض آخر مسرحيات الفنان الراحل سمير غانم، والتي تحمل عنوان «الزهر لما يلعب»، وذلك لعرضها عبر منصة شاهد الإلكترونية ابتداءً من الجمعة.

وقالت الهيئة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إن المسرحية آخر أعمال الراحل، وعرضت بداية العام الماضي 2020، ومثلت وقتها عودته مجدداً إلى المسرح بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات، ويشاركه البطولة شيرين، إيمان السيد، طارق الإبياري والذي تولى إخراج المسرحية والعمل كمخرج للمرة الأولى، ومن تأليف الكاتب أحمد الإبياري.

وتدور أحداثها حول شخصية «فرحات» التي يجسدها سمير غانم، وهو تاجر طيور مزواج، ويسعى دائماً للزواج من الفتيات الصغيرات، حتى يقع في مشاكل ومفارقات كوميدية.