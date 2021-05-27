عودة الإطارات المضيئة

قررت شركة «جوديير» لإطارات السيارات العودة لصنع الإطارات المضيئة ذاتياً التي صنعتها مطلع الستينيات من القرن الماضي من مادة «النيوثين» بفضل تعاون ويليام لارسون وأنتوني فينيلي الموظفين في الشركة. الإطارات ستضيء تلقائياً بفضل مصابيح كثيرة و«النيوثين»، وهو الاسم المعدل ل«يوريثين» وهي مادة كيماوية اكتشفها أوتا باير العالم الألماني قبل 3 عقود. الإطار المضيء سيحل مكان الإطارات التقليدية التي تتطلب طبقات كثيرة من المطاط والقماش وطريقة معقدة في التصنيع. ويمكن لإطارات «النيوثين» علاوة على متانتها وسرعة ردة فعلها للمكابح أن تأتي بألوان متعددة. وقالت الشركة إنه يمكن إضافة مصابيح أخرى لها كي تترك بصمة مرئية فريدة من نوعها.