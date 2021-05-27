شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الشؤون الداخلية الأوزبكستاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من ضباط شرطة دبي، والمسؤولين من وزارة داخلية أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة داخلية أوزبكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على الأنظمة الأمنية والمرورية وتقنيات الاتصال، ووسائل وأساليب تقديم الخدمة للمتعاملين في شرطة دبي.

واطلع سديروفيتش، على عرض الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والذي تضمن العديد من المحاور، منها الأنظمة الذكية المستخدمة في العمليات المرورية، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الرئيسية لشرطة دبي، وكذلك مستوى ترابط أهداف شرطة دبي بأهداف وزارة الداخلية والمستوى الاتحادي فيما يخص تقليل عدد الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية

واصطحب الفريق المري، توراخوجيف سديروفيتش والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، واستمع الوفد إلى شرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، وشاهد مادة فيلمية توضح تفاصيل عملية «صيد الثعالب2» التي أسقطت شرطة دبي فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب ب«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب ب«وود بيري» و10 أفراد من عصابة إفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية.

كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي «SPS»، في دافزا سكوير، حيث يوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، وفي ختام الزيارة، تبادل الفريق المري وسديروفيتش الدروع التذكارية.