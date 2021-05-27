شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: الإصلاح الهيكلى يهدف تحقيق فائض بالمدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27- 5 – 2021 عددا الأحداث الاقتصادية والتي تم رصدها على صفحات الخليج 365 والتي جاءت كالتالى :-

رئيس البورصة: برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عزز من ثقة القطاع الخاص

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى فعاليات المؤتمر الافتراضى لاتحاد البورصات اليورو آسيوية "FEAS "بعنوان Meet the market” " اليوم الخميس بحضور أعضاء الاتحاد وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وعدد من ممثلى بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية ما بين الهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض خطط الإصلاح والتطوير بسوق المال المصرى.

يعد هذا المؤتمر اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات يعدها اتحاد البورصات اليورو آسيوية FEAS كمبادرة من الاتحاد لتنظيم اجتماعات "عروض افتراضية" لقيادات البورصات الأعضاء بالاتحاد لتبادل الخبرات والمعرفة بتطورات الأوضاع على مستوى كل سوق وكذا الترويج لجذب استثمارات جديدة للسوق، حيث شارك في المؤتمر الافتراضي أكثر من 170 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما بين بنوك استثمار، بورصات، شركات المقاصة، شركات وساطة في الأوراق المالية، ، ،مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، فضلا عن المشاركين المحليين في السوق.

التخطيط: بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الأسكندرية حول التعافى الأخضر

شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الأسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، حيث وقعت البروتوكول عن وزارة التخطيط مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، والمهندس محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والقائم بأعماله ممثلًا عن الجمعية، بحضور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، هشام أبو العلاء نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية بجمعية رجال أعمال الأسكندرية، محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، شريف الديواني رئيس مشروع الإبتكار الأخضر ومستشار مجلس الإدارة بالجمعية، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية.

وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء حرصًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

التخطيط: الإصلاح الهيكلى يهدف تحقيق فائض بميزان المدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار.. فيديو

قالت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلي الهدف منه تغيير هيكل الاقتصاد والذى يتكون من مجموعة قطاعات كالصناعة والزراعة والإتصالات والسياحة والنقل.

وكشفت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ"الخليج 365"، إن الاصلاح الهيكلي يستهدف تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار، بالاضافة إلى تحقيق نمو الناتج المحلى بشكل شامل ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية، مع خلق فرص عمل، وزيادة معدلات التوظيف، مما يحقق انخفاض معدل البطالة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة.

الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث فى مصر إلى 75.9سنة عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة "، حيث يتم استعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز أن (75.9 سنة) هو العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2021، وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد من 74.7 سنة للإناث عام 2018 إلى 75.9 سنة عام 2021.

وبلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 19.3سنة، وأقل توقع للبقاء عند الفئة العمريـــة (75 سنة فأكثر) 8.6 سنة عام 2019.

أسعار العملات اليوم الخميس 27-5-2021

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 27-5-2021، تباينا ملحوظا، حيث سجل سعر "الدولار والريال السعودى" استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لأولى تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.99 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.99 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.98 جنيه للشراء، 22.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.