شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل الارتفاع بفعل مخاوف الإضراب في تشيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن الصناعي دعما من تهديدات الإضرابات العمالة في مناجم تشيلي بالإضافة إلى القلق من تشديد الصين لسياستها النقدية.



وارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% إلى 10.048 ألف دولار للطن بعد الارتفاع أعلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق هذا الشهر عند 10747.5 دولار للطن.



وأعلنت السلطات الصينية فرض قيود على أسعار السلع، لكن تداعيات هذه الخطوة تلاشت كما أن قوة الطلب على المعدن الصناعي دعمت أسعاره.



وشهد النحاس حركة تصحيحية بنسبة 9% من أعلى مستوى قياسي سجله في مايو/أيار الجاري، ورغم هذا التراجع القوي، إلا أن محللين يرونه بمثابة تصحيح سطحي وأنه سيستأنف الارتفاع مجددا.



وفي تشيلي، أعلن اتحاد شركات التعدين بأنه سيتخذ إجراءات من شأنها الرد بشكل فوري على دعوات إضراب المناجم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 4.58 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 4.59 دولار وأقل سعر عند 4.50 دولار.