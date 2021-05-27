شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية عقب بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وشملت البيانات الحكومية الصادرة اليوم تسجيل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.4% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.5%.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 406 آلاف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض المؤشر عند مستوى عند 427 ألف طلب من 444 ألف طلب في القراءة السابقة.



هذا، وانخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 1.3% في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 244 نقطة) إلى 34567 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4206 نقاط، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 13705 نقاط.