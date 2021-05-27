«إنجرام مايكرو» تطلق مستودعات ذكية على 7500 متر مربع في «جافزا»

دبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «إنجرام مايكرو»، مرافق جديدة لمستودعاتها في دبي، في احتفال رسمي، حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، من بينهم عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا، وعلي بغدادي، نائب أول رئيس مجموعة «إنجرام مايكرو»، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، ولاليت شارما، رئيس العمليات في شركة إنجرام مايكرو عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وقال عبدالله بن دميثان «باعتبارنا ممكّناً للتجارة العالمية، نؤمن إيماناً راسخاً بالمساهمة في نجاح شركائنا عبر الإمكانات التي نوفرها في مركزنا التجاري واللوجستي متعدد الأنماط، والذي يشمل جافزا، التي توفر بيئة أعمال تنافسية ومثالية لأكثر من 8,600 شركة مسجلة من أكثر من 140 دولة. وتعد مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، حيث تستحوذ على 23.9 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة. ونحن على يقين من أن مرافق التخزين ذات التقنيات المتطورة التي تقدمها«إنجرام مايكرو» سترفع المستوى النوعي للمستودعات في جافزا، ما سيزيد من نجاح كلا الجانبين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».

بدوره؛ قال علي بغدادي: «سنتمكن من خلال مستودعاتنا الجديدة من توفير المرافق والحلول المتكاملة في مجال أمن المواقع الميدانية جنباً إلى جنب مع الأمن السيبراني، معززاً بمركز متطور للبيانات، المزود بشبكات المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بقيمة تزيد على ملياري دولار أمريكي سنوياً. ويعد هذا الإنجاز خطوة إضافية ضمن مسيرتنا التي قاربت على 30 عاماً من العمل في المنطقة والحافلة بالنجاحات».

مساحات كبيرة

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرافق الجديدة للمستودعات الذكية أكثر من 7,500 متر مربع. منها ما يزيد على 4,850 متر مربع من المساحة الداخلية المغطاة، مع أَرْفُف للتخزين يصل ارتفاعها إلى 11 متراً، قادرة على استيعاب 7,500 منصة لتخزين البضائع. ويتم تشغيل المستودعات بواسطة رافعات آلية من النوع النحيل المزود بمفصل مرن للدوران في الأماكن الضيقة، والقادرة على العمل في ممر يصل عرضه إلى أقل من مترين؛ حيث تستطيع رفع البضائع لارتفاع يصل إلى 11 متراً. وقد تم تجهيز المستودعات بمداخل مزودة بممرات جسرية يمكن ضبط ارتفاعها حسب مستوى رصيف التحميل والتفريغ للشاحنات، ما يزيد من فاعلية نقل البضائع من وإلى المستودعات.