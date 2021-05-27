شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق دبي تسجل أفضل أداء في رمضان منذ 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 145 فندقاً جديداً تضم 44763 غرفة فندقية قيد التطوير

دبي: أنور داود

سجلت فنادق دبي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021، أعلى معدلات الإشغال الفندقي طوال أيام الشهر الفضيل خلال السنوات الخمس الماضية وتحديداً منذ عام 2017، مما يعني أن الفنادق قد سجلت خلال الشهر أداء تفوق على مستويات شهر رمضان ما قبل الجائحة أيضاً.

وأظهرت بيانات «إس تي آر» المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية، أن معدلات إشغال القطاع الفندقي في دبي قد ارتفعت بنحو 52% خلال رمضان في عام 2021، مقارنة مع إشغالات بلغت نحو 28% في رمضان 2020، و46% في رمضان 2019، و45% في رمضان 2018، و44% في رمضان 2017.

وأوضحت البيانات أن معدل السعر اليومي للفنادق في دبي قد تجاوز 500 درهم، مرتفعاً بقوة، مقارنة مع قرابة 200 درهم لمعدل السعر اليومي في 2020.

وأشارت البيانات إلى أن معدل السعر اليومي للغرف الفندقية في دبي قد تجاوز مستويات نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت في ذلك الوقت قرابة 400 دولار.

يذكر أن السياحة الداخلية أسهمت في تعزيز أداء القطاع الفندقي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما يسهم التنوع السياحي في دولة الإمارات في جذب العائلات والأفراد على حد سواء.

فنادق قيد التطوير

إلى ذلك، حلت دولة الإمارات في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع الفندقية قيد الإنشاء بنحو 203 فنادق تضم نحو 60419 غرفة فندقية.

وتستحوذ الإمارات على 43% من عدد الفنادق قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تستحوذ دبي وحدها على 30.6%.

وقالت «توب هوتيل نيوز»: تأتي دبي في المقدمة من حيث أسواق الفنادق الحضرية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال 145 فندقاً جديداً تضم 44763 غرفة فندقية. وأضافت أن دبي تستحوذ على أكثر من 70% من المشاريع الفندقية النشطة في الإمارات.

وأوضحت أن فنادق ميلينيوم ستطلق 13 منشأة تضم 4444 غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أنها العلامة التجارية الفندقية الأكثر نشاطاً في المنطقة بشكل عام.

وقالت «توب هوتيل نيوز»: تشير بياناتنا إلى أنه على مدار السنوات القليلة المقبلة، سيتم إطلاق 473 فندقاً تضم 158161 غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث العقارات الجديدة في قائمة التطوير ومن المقرر افتتاح 161 فندقاً ولكن نظراً للحجم الهائل لبعض مشاريعها، يصل إجمالي عدد الغرف في المملكة إلى 72243 غرفة، ما يجعلها الأكبر من حيث عدد الغرف قيد التطوير.