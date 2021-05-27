شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز أبوظبي» تضيف 15 وجهة لرحلاتها صيف 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ويز إير أبوظبي»، عن جدول رحلاتها لصيف 2022. حيث تتضمن الوجهات التي تنطلق إليها رحلات الخطوط الجوية في 2022 كل من: كازاخستان، واليونان، ومصر، وسلطنة عمان، وأوكرانيا، وإسرائيل، وصربيا، وأرمينيا، وجورجيا، وقبرص، وإيطاليا، وهنجاريا، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا. وتسير «ويز إير أبوظبي» والتي انطلقت في يناير 2021، رحلاتها اليوم إلى قرابة 24 وجهة.

وانطلقت، الرحلة الافتتاحية لشركة «ويز إير أبوظبي» أحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من مطار أبوظبي الدولي مطلع العام الجاري إلى أثينا.

وتأسست «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ)، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز «إيه 320» و «إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران.