بيع 1000 وحدة سكنية بـ 2.2 مليار في دبي هذا الأسبوع

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1156 مبايعة بقيمة 3.38 مليار درهم، منها 148 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم و1008 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 484 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.04 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 479.62 مليون درهم و293 رهن فلل وشقق بقيمة 2.56 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 405 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 3.9 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 963 مليون درهم وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 222 مبايعة بقيمة 538.06 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 131.88 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406.18 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 957.29 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 233.74 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 723.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 383 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 154 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 157.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 87 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 30 مليون درهم.