شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 27-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 27-5-2021، أمام الريال السعودى، وتشمل هذه الأسعار" الدولار، اليورو، الين، الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى"، واستقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر 1 يورو لـ 4.58 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.10 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ 49.12 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.88 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.10 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 228.87 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 228.87 ريال بما يعادل 61.03$ سعر الذهب عيار 22بنحو 209.80 ريال بما يعادل 55.94$ سعر الذهب عيار 21بنحو 200.26 ريال بما يعادل 53.40$ سعر الذهب عيار 18بنحو 171.65 ريال بما يعادل 45.77$ سعر الذهب عيار 14بنحو 133.51 ريال بما يعادل 35.60$ سعر الذهب عيار 12بنحو 114.43 ريال بما يعادل 30.51$ سعر أوقية الذهببنحو 7,118 ريال بما يعادل 1,898$ سعر جنيه الذهببنحو 1,602 ريال بما يعادل 427.21$ سعر كيلو الذهببنحو 228,867 ريال بما يعادل 61,029$