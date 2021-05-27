شكرا لقرائتكم خبر عن 236 مليون جنيه صادرات البلاط والأدوات الصحية فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من البلاط في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات من البلاط والأدوات الصحية الخزفية إلى 326 مليون و32 ألف جنيه "20 مليون و377 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 273 مليون و952 ألف جنيه "17 مليون و122 ألف دولار" في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 52 مليون و80 ألف جنيه "3 ملايين و255 ألف دولار".

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات البلاط والأدوات الصحية جاءت ضمن الصادرات من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و273 مليون و774 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و112 مليون و368 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 161 مليون و406 ألف دولار.

وضمت قائمة صادرات المواد الخام كلا من منتجات الألبان وكانت قيمتها 20 مليون و945 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 19 مليون و144 ألف دولار، بزيادة بلغت مليون و801 ألف دولار، يليه الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة 18 مليون و319 ألف دولار، مقابل 17 مليون و223 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و96 ألف دولار، ثم صادرات البصل المجفف وبلغت قيمتها 3 ملايين و679 ألف دولار، مقابل 2 مليون و908 ألف دولار، بزيادة بلغت 771 ألف دولار.