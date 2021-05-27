شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف عودة الإمدادات الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد إحراز تقدم فى محادثات إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 ،الأمر الذي يعني قرب رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران ، ويمهد الطريق لعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ،وهو ما قد يسبب تخمة فى المعروض العالمي ، ويطغي ذلك على تأثير بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 65.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.14$، وسجل أعلى مستوي عند 66.16$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.9% إلى مستوي 68.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.76$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.81$.

عند تسوية الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 69.14$ للبرميل.

أفادت تقارير إعلامية حدوث تقدم فى المحادثات بين القوى العالمية وإيران لإحياء اتفاق يحد من برنامج طهران النووي ،الأمر الذي يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "على ربيعي" يوم الثلاثاء إنه متفائل من توصل بلاده إلى اتفاق قريبا فى المحادثات مع الغرب حول البرنامج النووي.

وتم استئناف تلك المحادثات فى فيينا هذا الأسبوع ، بعد أن وافقت إيران على تمديد اتفاقية تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات مراقبة فى مواقع نووية لشهر أخر حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.

ودخلت الحكومة الإيرانية والقوى العالمية فى محادثات مكثفة فى فيينا منذ نيسان/أبريل الماضي بهدف التوصل إلى خطوات تعود من خلالها طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق المبرم فى عام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.7 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 21 أيار/مايو ، فى ثالث انخفاض أسبوعي فى شهر ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 484.38 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.0 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.