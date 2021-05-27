شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبل بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، قبل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 90.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.89 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.45% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 2.0% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،ليتداول مرة أخرى فوق مستويات 1.6% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة فى وقت لاحق اليوم من الولايات المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

إيجابية تلك البيانات سوف تعزز من احتمالات قرب مناقشة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يوسع ارتفاع عوائد السندات ويدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكز شراء العملة الأمريكية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول /2021 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 6.5% ،وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 6.4%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمو بمعدل 4.1% فى الربع الرابع/2020.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.427 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 أيار/مايو من 0.444 مليون الأسبوع الأسبق ،والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2020 قبل انتشار جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.