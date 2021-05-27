شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية و إيرباص يقفز أكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين حيال مؤشرات تعافي اقتصاد منطقة اليورو من جائحة فيروس كورونا ، مع تصدر قطاع السفر والترفيه قائمة المكاسب ، وصعود سهم شركة إيرباص بأكثر من 6%.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.2 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

تتوالي مؤشرات تعافي اقتصاد منطقة اليورو من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ، بفضل السياسة النقدية شديدة السهولة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي ، بجانب التقدم الواسع فى حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

قفز سهم إيرباص بأكثر من 6% بالتعاملات الصباحية ،بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات عن خطط إنتاج طموحة تستهدف 64 طائرة من طراز A320 شهريا بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1% ،وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.