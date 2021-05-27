شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد قليلا عن ذروة 4 أشهر فى انتظار بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 إلى 1,892.20$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,896.31$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,903.69$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,912.74$ للأونصة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.75% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة فى وقت لاحق اليوم من الولايات المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

إيجابية تلك البيانات سوف تعزز من احتمالات قرب مناقشة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يوسع ارتفاع عوائد السندات ويضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.04 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,044.08 طن متري ، متخليا عن إجمالي 1.046.12 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 19 آذار/مارس الماضي.