شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط عالميا وخام برنت يسجل 68.57 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،68.57 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.41 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم تباينت وذلك مع توجه الأسعار بشكل عام إلي الإرتفاع الفترة الماضية.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت خسائر أسبوعية هي الأولي لها في أربعة أسابيع بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.7%.