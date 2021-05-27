شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 - 5 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدأت قليلاً وتيرة صعود الذهب على المستوي العالمي، لتستقر أونصة الذهب وقت صياغة هذه السطور عند مستويات 1900 دولار، وهو ما أدى إلى ثبات سعر الذهب في مصر عند 816 جنيها للجرام من الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6528 جنيها.

أونصة الذهب 1900دولارا. عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 6528 جنيها.أونصة الذهب 1900دولارا.

أسعار الذهب سجلت في ساعة متأخرة أمس الأربعاء تراجع من 1908 دولارا للأونصة إلى مستويات 1894 دولار، لكنها عادت واستقرت قرب مستويات 1900 دولار، بسبب استمرار التراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية.

وهناك سيناريو يتوقع تراجع الذهب خلال الأيام القادمة في حالة لجوء المستثمرين والصناديق والشركات لجنى أرباح الصعود، لأن صعود الأسعار يتبعه مرحلة لجنى الأرباح وبيع الذهب ومن ثم هبوط أسعاره.

في حين يرى بعض المتابعين للسوق، أن الذهب مستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة وقد يستهدف مستويات 1950 دولار، ليعود لمستويات نهاية عام 2020، وهذه الرؤى مدعومة باستمرار الوضع السيء للدولار أمام العملات إضافة إلى استمرار ارتفاع اصابات كورونا.