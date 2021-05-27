شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يزور محطة مياه روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه شرب القاهرة الكبرى، خلال استقباله وفد من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن الشركة تخدم أكثر من 17 مليون مواطن على مستوى القاهرة ولديها العديد من المعامل المتنقلة لبحث اى شكاوى تصل اليها من خلال الخط الساخن 125 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتشارك فى تنفيذ تحويلات المرافق ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها على مستوى جميع الأحياء.

وأوضح أن الوفد تابع المراحل التي تمر بها عمليات تنقية مياه الشرب بالمحطة وكان فى استقبالهم رئيس قطاع شمال وشرق والمشرف العام على المحطة وتفقد الوفد جميع المواقع الفنية بالمحطة ومتابعة جميع العمليات الفنية التى تمر بها مراحل معالجة مياه نهر النيل والرد على استفسارات أعضاء الوفد.

وتعتبر محطة مياه روض الفرج من أعرق وأكبر محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، حيث تم إنشاؤها عام 1865م وتخدم ما يقرب من 5 ملايين مواطن يقطنون بمناطق الإباجية وتلال زينهم- والسيدة زينب وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية وتعمل المحطة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين من المياه ضمن منظومة عمل متطورة تضمن استدامه الخدمة دون انقطاع.