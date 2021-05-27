شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-5-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.10 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ 49.12 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.88 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.88 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.88 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه.

52.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.13 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.94 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.11 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.87 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.