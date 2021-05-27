شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 27-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 27-5-2021، أمام الجنيه المصرى وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.08 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى آخر تعاملات أيام الأسبوع للبنوك قبل بدء إجازتهم الرسمية غدا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.08 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه.

19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.25 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر19.00 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 19.01 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.99 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.