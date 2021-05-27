شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 27-5-2021، استقراره فى آخر أيام الأسبوع لتعاملات البنوك قبل إجازتها الأسبوعية أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.10 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ 49.12 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.88 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.