شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد لائحة العاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 148 و266 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

ونص القرارين، اللذين نشرا بالجريدة الرسمية في عددها رقم 117 الصادر اليوم الخميس، وهي:

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.