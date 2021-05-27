شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى "بريمو" الربع الأول..56% زيادة في المبيعات..28% نموًا في الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستحق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لقب "بريمو" الربع الأول من عام 2021، بعدما كشفت نتائج أعمالها المحققة خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2021 تحسن كبير على كافة المستويات التشغيلية والمالية مقارنةً بالأداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية سواء العقارية أو التي تعمل في قطاعات أخرى.

فإذا كنت أحد المستثمرين المهتمين بالأداء المالي للشركات، أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحسنًا واضحًا على صعيد الإيرادات الإجمالية وبلغت حوالي 2.92 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.29 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، وجاء هذا التحسن نتيجة للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

أما بالنسبة للأرباح، بلغت الأرباح المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة 447 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19%، أما على مستوى أرباح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة)، فقد بلغت خلال الربع الأول من عام 2021 مبلغ 70 مليون جنيه مقارنة بحوالي 36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 94%.

وإذا كنت أحد المهتمين بالقطاع العقاري، فقد نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تحقيق مبيعات عقارية بلغت حوالي 3.46 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.22 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 56%، أو على مستوى الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها والتي ارتفع رصيدها إلى 51.5 مليار جنيه في 31 مارس عام 2021 مقابل 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويساهم زيادة رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، حيث سيتم إثبات هذا الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقًا للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 حتى 2024.







