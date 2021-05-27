شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعمار مصر للتنمية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، حديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12726 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 3989 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1239 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المالية والصناعية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 3 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، القابضة المصرية الكويتية، البدر للبلاستيك، 372 سهم، 198 ألف سهم، 373.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية 2400 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 82500 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلعت 3.46 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.22 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 56%، وحققت إيرادات بلغت حوالي 2.92 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.29 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، وصافي ربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 447 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19%.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات بلغت 663.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 582.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 69.8 مليون جنيه مقابل 68.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وتحولت شركة الشمس بيراميزا للفنادق والقرى السياحية للخسائر وسجلت عجز في الإيرادات بلغت 222.2 ألف دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل فائض إيرادات بلغ 1.5 مليون دولار خلال تفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 115%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 1.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل أرباح بلغت 256.2 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 792%.

فيما أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، تحقيق عجز قدره 3.458 مليون جنيه خلال شهر أبريل عام 2021 مقارنة بفائض ألف جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، تلقيها خطاب من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد المالكة لحصة حاكمة في شركة أسطول للنقل البري (أسطول) العامة في مجال النقل واللوجستيات، تتقدم بموجبه الشركة بعرض مبدئي غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركة إيجيترانس بالاستحواذ على كامل أسهم البائع في شركة أسطول البالغة 73.3% من رأسمال شركة أسطول على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح شركة بارادايم لوجستكس ليمتد يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية شركة إيجيترانس، وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.