شكرا لقرائتكم خبر عن «أنثروبولوجي» الأمريكية تفتح فرعاً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفتتح علامة «Anthropologie» الأمريكية المتخصصة في الأزياء البوهيمية والديكور المنزلي، أبوابها في الإمارات، حيث تستعد لافتتاح متجرها في دبي مول الذي سيقدم مجموعة واسعة من الملابس النسائية، وقطع الديكور المنزلي، والأثاث والإكسسوارات.

وقالت مات هيلجمان، العضوة المنتدبة في الشركة: «متشوقون جداً لافتتاح متجرنا الأول في الإمارات العربية المتحدة. يؤدي الفن والإبداع دوراً مهماً بالنسبة إلى العلامة التجارية. فهو يشكل حجر أساس لها بدءاً من شراء المنتجات والتصميم وصولاً إلى عرضها في المتاجر.

ومن البديهي إذاً أن نحط رحالنا في مدينة نابضة بالحيوية مثل دبي. يجذب أسلوبنا الفريد العميلات الإماراتيات، لذا نتطلع إلى توسيع محفظة متاجرنا داخل الإمارات العربية المتحدة».