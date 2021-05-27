شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 2.1 ريال للسهم عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول 2021، بقيمة 252 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 2.1 ريال للسهم، وبنسبة 21% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 31 مايو الجاري، على أن يتم التوزيع في 9 يونيو المُقبل.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2020 بقيمة 940 مليون ريال، بما نسبته 88.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يُعادل 7.85 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 337.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 327.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر مما أدى إلى أدى الى ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 8.1%.

وارتفعت المبيعات إلى 2.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 2.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وبرغم التغير السلبي للمزيج البيعي بسبب انخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية الا أن التحسن النسبي في هوامش ربحية العديد من الأقسام الأخرى قد ساهم في الحد من تأثير التغير السلبي للمزيج البيعي.