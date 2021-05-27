شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلستاه بنسبة بلغت -1.04% بما يعادل -0.41 سنت ليستقر السهم على سعر 38.92 دولار، مستنداً بانخفاضه الأخير إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 39.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 41.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد