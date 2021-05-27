شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% ليكسب السهم نحو 2.11 نقطة ويستقر على سعر 194.88 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 205.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 176.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه