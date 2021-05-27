شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كومكاست (COMCAST CORP) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.06% ليكسب السهم نحو 1.15 نقطة ويستقر على سعر 56.85 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.55 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد