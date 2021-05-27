الاقتصاد

سيسكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 27-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل 40 سنت ليستقر السهم على سعر 52.91 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 52.85، ليستهدف مستوى المقاومة 56.55.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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