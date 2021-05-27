شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل 40 سنت ليستقر السهم على سعر 52.91 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 52.85، ليستهدف مستوى المقاومة 56.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه