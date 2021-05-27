شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعزز من مكاسبه – تحليل – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.23% ليكسب السهم نحو 14 سنت مستقراً على سعر 61.44 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 60.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 65.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد