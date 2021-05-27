شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع ترقب لاشارات التضخم والسياسة النقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1912.50 أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1898.50 دولار للأوقية.