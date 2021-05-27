شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك : جهود لجنة "غسل الأموال" دعمت عضوية المملكة في "فاتف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.

وأشاد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أول أمس بتضافر الجهود التي يقوم بها مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، التي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي "فاتف"؛ تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.