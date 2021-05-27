شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تضيف شرم الشيخ إلى شبكة رحلاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية وستقوم الناقلة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار شرم الشيخ الدولي اعتباراً من 15 يونيو 2021 لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصري بعد مطار برج العرب في الإسكندرية.

ويأتي إطلاق رحلات شرم الشيخ بعد إعلان الناقلة عن تسيير رحلات إلى عدد من وجهات العطلات بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي، نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. لطالما كانت شرم الشيخ وجهة شهيرة لقضاء العطلات لسنوات عديدة ونتوقع أن نرى طلبًا قويًا على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

وجهات جديدة

وسوف تستأنف فلاي دبي عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو، وتوفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول عند الوصول للمقيمين في دولة. ستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا في 4 و 24 يونيو على التوالي مع رحلات ميكونوس وسانتوريني اعتبارًا من 18 يونيو 2021. كما تخطط الناقلة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورج في النمسا اعتباراً من يوليو فصاعداً.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «مع عودة الطلب على السفر، يمكننا أن نرى من الاستفسارات التي نتلقاها أن عملاءنا حريصون على معاودة السفر مرة أخرى وبدأوا في وضع خطط سفرهم. شرم الشيخ هي وجهة أخرى مثيرة للمسافرين لزيارتها لقضاء عطلاتهم الصيفية».