عبد العزيز العنبري.. أرقام وإنجازات تعزز مكانة المدرب المواطن في الكرة الإماراتية

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نجح المدرب عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة في تعزيز مكانة المدرب المواطن بالكرة الإماراتية، وذلك من خلال مسيرته الناجحة مع فريق الشارقة، حيث كان لتوليه المسؤولية مع الفريق، الأثر الكبير والإيجابي على نتائجه وأرقامه وإنجازاته في دوري الخليج العربي، وكافة المسابقات المحلية، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.

ويعد عبدالعزيز العنبري المدرب المواطن الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ 100 مباراة مديراً فنياً لفريق في دوري المحترفين، حيث بلغ رصيده مع ختام الموسم المنقضي 107 مباريات، مسجلاً رقماً قياسياً في البطولة الأقوى في الكرة الإماراتية.

وتؤكد الإحصاءات الخاصة بنادي الشارقة في دوري الخليج العربي أن نتائج الفريق تحولت جذرياً في عهد العنبري، فبعد أن كانت سلبية في عدد مرات الخسارة مقارنة بعدد مرات الفوز، وعدد الأهداف المستقبلة مقارنة بعدد الأهداف المسجلة، أصبحت أرقام النادي كلها إيجابية، من كافة الأوجه.

فقبل أن يتولى العنبري المسؤولية كان الفريق قد خاض 178 مباراة في بطولة دوري الخليج العربي، فاز في 47 منها، وتعادل في 47، وخسر في 84 مباراة، وكان قد سجل 231 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 305 أهداف، مسجلاً رقماً سلبياً هو 74 هدفاً بين ما سجله وما استقبله، كما أن الفريق لم يحصل إلا على 188 نقطة في المسابقة قبل العنبري بنسبة 44.7 % من إجمالي النقاط.

ومع تولي العنبري المسؤولية في قلعة الشارقة، قاد المدرب فريقه لمدة 1003 أيام، خاض خلالها 107 مباريات في دوري الخليج العربي، فاز في 55 منها، وتعادل في 29 مواجهة، وخسر 23 مباراة. وسجل الفريق معه 190 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 130 هدفاً بفارق إيجابي في صالحه ما بين الأهداف المسجلة والمستقبلة قيمته 60 هدفاً.

أما بالنسبة لعدد النقاط التي جمعها الفريق مع العنبري في بطولة الدوري فقد بلغت 194 نقطة، بنسبة إيجابية تصل إلى 60.4 % من إجمالي النقاط التي شارك فيها فريقه وفقاً لما أورده مركز «(فوروارد سبورت مانجمنت)المتخصص في رصد الإحصاءات والأرقام والإدارة الرياضية».

ومع العنبري نجح الفريق في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في موسم 2018 / 2019 لأول مرة في تاريخ الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين، كما فاز الفريق بكأس سوبر الخليج العربي في سبتمبر من عام 2019، وتأهل لنهائي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأكثر من مرة، ليعود بذلك إلى سكة البطولات من أوسع الأبواب.

وعلى المستوى الآسيوي لم يختلف الأمر كثيراً، ففي عهد العنبري نجح الفريق ولأول مرة في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي من دوري المجموعات إلى ثمن النهائي، ففي الموسم الماضي ودع الفريق البطولة من ثمن النهائي، وفي الموسم الحالي تصدر الفريق مجموعته، وضمن التأهل لدور الـ 16، وتعول عليه جماهير الشارقة كثيراً في الذهاب لأبعد نقطة وتحقيق إنجاز تاريخي.

ويعد العنبري ابن الـ 44 عاماً، هو المدرب المواطن الوحيد الذي قاد فريقاً في عهد الاحتراف بدوري أبطال آسيا 12 مباراة، فاز في 5 منها، وتعادل في 3، وخسر في 4 مباريات، ومعه سجل الفريق 22 هدفاً، واستقبلت شباكه 17، محققاً رقماً إيجابياً أيضاً في البطولة الأقوى على المستوى القاري.

وأنهى الشارقة الموسم الأخير في دوري الخليج العربي 2020/ 2021 في المركز الرابع بعد الجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي، حيث خاض 26 مباراة، فاز في 14 منها، وتعادل في 6، وخسر في 6 مواجهات، وحصل على 48 نقطة، وسجل 48 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 29 هدفاً، محققاً فارقاً إيجابياً في الأهداف لصالحه يبلغ 19 هدفاً، وسدد لاعبوه 285 تسديدة على مدار الموسم، ويتصدر لاعبه إيجور كورنادو قائمة هدافي الفريق برصيد 17 هدفاً.